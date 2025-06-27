Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler gemiyi çekmeyi denedi.

İstanbul'dan gelecek büyük römorkörlerle yarın yeniden çalışma yapılacak.

Yasal mevzuata göre, gemi işletmesinin 72 saat içinde kendi imkanlarıyla kurtarma çalışması yapma hakkı bulunuyor.

Bu sürenin dolmasının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yüzdürme çalışması başlatılacak. Geminin işletmesinin bu süreyi beklediği öğrenildi.

İki gün önce Romanya'dan aldığı yükle Cezayir'e gitmekte olan "Angy R" gemisi, Şarköy’ün Gaziköy Mahallesi açıklarında, kıyıya yaklaşık 30 metre mesafede ve 7 metre derinlikte karaya oturmuştu. Gemide 22 mürettebat bulunduğu belirtilmişti.

Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edilmiş, yapılan ilk görüşmelerde gemi kaptanının yardım talebinde bulunmadığı öğrenilmişti. Kıyı Emniyetine bağlı dalgıçlar da gemi çevresinde dalış yaparak teknik inceleme gerçekleştirmişti.