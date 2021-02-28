İHA

Olay, gece saatlerinde Tekirdağ'ın Muratlı-Süleymanpaşa karayolunda meydana geldi. İddiaya göre; Muratlı’dan Süleymanpaşa istikametine doğru ilerleyen İdris Ö. (24) yönetimindeki 59 ADK 673 plakalı otomobil ters yöne geçerek; Süleymanpaşa’dan Muratlı yönüne doğru seyreden Kazım S. (65) sevk ve idaresindeki 59 J 6045 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı.

İHA'nın haberine göre; çarpışmanın etkisiyle servis midibüsü yan yatarak orta refüje çıkarken, otomobil ise büyük hasar gördü.

Servis midibüsünde ve otomobilde sıkışan birer kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Otomobil sürücüsü İdris Ö. ile otomobildeki yolcular A.U. ve B.U. ambulanslarla Namık Kemal Araştırma Hastanesi ve Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. A.U. (45) Muratlı Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Namık Kemal Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Servis midibüsünde yaralanan Serkan adlı yolcu da ambulansla Namık Kemal Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Kaza ilişkin soruşturma başlattı.