        Tekirdağ'da papağan operasyonu | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da papağan operasyonu: 47 bin 908 lira ceza

        Tekirdağ'da yaşa dışı yollarla yurda getirildiği tespit edilen 21 papağan korumaya alındı. Şüpheli kişiye 47 bin 908 lira para cezası uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 15:53 Güncelleme: 23.10.2025 - 15:53
        Tekirdağ'da papağan operasyonu
        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tekirdağ Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan ihbarı değerlendiren ekipler, bir iş yeri ve depoda arama yaptı.

        Baskında, kaçak yollarla yurda sokulan, Afrika bölgesini kapsayan, egzotik tür olarak bilinen 21 papağan bulundu.

        Papağanlar DKMP tarafından koruma altına alınırken, şüpheli kişiye 47 bin 908 lira para cezası uygulandı.

        #tekirdağ haberleri
        #papağan
        #Son dakika haberler
