Tekirdağ'da pelikan Garip, balıkçı barınağının maskotu oldu

Balıktan dönerken kıyıda pelikanın kendilerini beklediğini görünce mutlu olduklarını aktaran Altan, "Balıktan döneceğimiz zaman özellikle bizi bekliyor. Ağlarımıza takılan balıkları yemek istiyor. Biz de her denizden döndüğümüzde ona balık veriyoruz. Bize alıştı, çok sıcak kanlı. Her geldiğimizde bizi karşılıyor" diye konuştu.