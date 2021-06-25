Tekirdağ'da

AA

Vali Aziz Yıldırım, Enstitü'de düzenlenen şenlikte yaptığı konuşmada, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nün önemli üretimler gerçekleştirdiğini belirtti.

Türkiye'nin tüm üzüm çeşitlerinin bulunduğu bir bahçeye sahip Enstitüde üzüm çeşitlerine ilişkin araştırmalar yapıldığını ifade eden Yıldırım, üzümün çok yararlı bir meyve olduğunun altını çizdi.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı da Tekirdağ'ın üzüm üretimde önemli kentlerden olduğunu dile getirdi.

Kiracı, enstitü olarak Yapıncak yaprağı ile ilgili çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere ülkemiz bağ alanı bakımından 5'inci, üzüm üretimi bakımından dünyanın 6'ıncı büyük ülkesidir. İlimizde yaklaşık 2 bin 500 üretici tarafından 35 bin dekar alanda yılda 38 bin ton üzüm üretilmektedir. Üzüm üretimi asmanın ana ürünü sayılmakta ise de yaprakları Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan sarma yapımında kullanıldığı için yan ürün olarak değerlendirilmektedir. Yapıncak yaprağının herkes tarafından bilinmesi ve farkındalık oluşturmak için hasat şenliğini düzenledik. Yatırımcılarında dikkatini çekerek asma yaprağı ile ilgili tesislerin ilimize kazandırılmasını da faydalı olacaktır." .

Konuşmaların ardından sembolik hasat geçekleştirildi. Katılımcılara Yapıncak yaprağından yapılan sarmadan ikram edildi.

Etkinliğe Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Geçen yıl coğrafi işaret tescili yapılan Yapıncak asma yaprağı, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden zeytinyağlı sarmalarda tercih ediliyor.