Tekirdağ'da vinçli kamyon devrildi; 1 ölü, 1 yaralı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen vinçli kamyondaki Nurhat Kulu (25) hayatını kaybetti, sürücü Hüsnü Demirbaş ise yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi Beyazköy mevkisinde meydana geldi. Hüsnü Demirbaş'ın kullandığı 06 CIL 942 plakalı vinçli kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonda sıkışan Nurhat Kulu'nun (25) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan sürücü Demirbaş ise Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturması sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Saray Şenol AKSOY

2023-01-17 14:25:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.