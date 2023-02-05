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SMA hastası Güney bebeğin annesi: Evladımı kaybetmek istemiyorum

DHA

SMA hastası Güney bebeğin annesi: Evladımı kaybetmek istemiyorum


Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)-TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde SMA Tip-1 teşhisi konulan 3,5 aylık Güney Elmacı için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Doğumdan 1 hafta sonra oğluna teşhis konulduğunu belirten Nurcan Elmacı, "Evladımı kaybetmek istemiyorum. Güney'imizi çok bekledik" dedi.
Ergene ilçesinde fabrika işçisi Salim ile ev kadını Nurcan Elmacı'nın çocukları Güney'e, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konulunca, Tekirdağ Valiliği onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Doğumdan 1 hafta sonra oğluna teşhis konulduğunu anlatan Nurcan Elmacı, "Güney'in tedavisi için Zolgensma ilaca ihtiyacımız var. Bunun için de çok yüksek maliyete ihtiyacımız var. Valilik izni ile kampanya başlattık. Kampanyamızı, valilik onayladı. Güney'in bu ilacı alabilmesi için eşimize, dostumuza, büyük insanlara ihtiyacımız var. Herkesin desteğini bekliyoruz" dedi. Güney'i çok beklediklerini ifade eden Elmacı, "Evladımı kaybetmek istemiyorum. Güney'imizi  çok bekledik. Özellikle ablası her gece dua etti. Onun duaları kabul oldu. Çok şükür Rabbim, Güney'imizi bize verdi. Fakat hastalığı var; bunun da bir çaresi var. Çare biziz; insanlar, yardımsever insanlar. Bir ilacı var; Güney'e alabilmemiz için yardımsever insanlarımızın desteğini bekliyoruz" diye konuştu.
'GÜNEY'İMİZİ YALNIZ BIRAKMAYALIM'
Baba Salim Elmacı da oğlunun daha 3 aylık olduğunu hatırlatarak, "Çocuğumuzun yurt dışına gidip, Zolgensma ilacını alması gerekiyor. Güney'imiz daha çok küçük, 3 aylık. 6 aydan sonra belirtilerinin başlayabileceğini söylüyorlar. Belirtileri başlamadan tedavi olursa; Güney'imiz, bizler gibi, normal bir birey gibi hayatına devam edecek. Hiçbir şeyden haberi olmadan devam edecek. Lütfen bu konuda bize destek verin. Yardımlarınızı bekliyorum. Lütfen bu zorlu süreçte Güney'imizi yalnız bırakmayalım, elinden tutalım. O daha çok küçük. Şu an hiçbir şeyin farkında değil. Eğer tedavisini olursa, inşallah olacak; buna inanıyoruz. Bu hastalığın bir çaresi var; bunun için mücadelemizi vereceğiz" dedi.
'LÜTFEN BİZE YARDIM EDİN'
Melisa Elmacı (10) da en büyük hayalinin kardeşi ile oynamak olduğunu söyledi. Bir kardeşinin olmasını çok istediğini belirten Elmacı, "Kardeşim oldu ama bir hastalığa yakalandı. Yaz tatilinde parklara gitmeyi istemiyordum. Çünkü parklarda genellikle kardeşi olanlar oluyordu. Şu anda kardeşim oldu. Fakat yaz tatilinde beraber oynayamayacağız diye çok korkuyorum. Çünkü kardeşimin yurt dışında olan ilaca ihtiyacı var. Tedavisini alması gerekiyor. Lütfen bize yardım edin. Benim de diğer çocuklar gibi kardeşimle oynayabilmem için bize yardım edin" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)
2023-02-05 10:26:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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