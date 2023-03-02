Telefon dolandırıcısı 230 saat kamera kaydı incelenerek yakalandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıttığı Necati Ö.'yü (60) 100 bin lira dolandıran Fevzi Demir´i (23) jandarma, 230 saatlik kamera kaydı izleyerek yakaladı. Ele geçirilen para da sahibine teslim edildi.
Malkara'da çiftçilik yapan Necati Ö.'yü telefonlu arayan Fevzi Demir, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp adının suça karıştığını, kendisini kurtaracağını söyleyerek para istedi. Necati Ö.'nün parayı vereceğini söylemesi üzerine Fevzi Demir, İstanbul'dan otobüsle ilçeye gelerek Çavuşköy'de ondan 100 bin lira alıp geri döndü. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Necati Ö., İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayette bulundu. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, 50 kameradan 230 saatlik görüntü kaydı inceleyerek dolandırıcının Fevzi Demir olduğunu belirledi. Demir, İstanbul'da dolandırdığı 100 bin lira ile yakalanarak Malkara'ya getirildi. Para, Necati Ö.ye teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fevzi Demir, çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN
2023-03-02 13:56:52
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