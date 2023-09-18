Okulları depreme dayanıksız çıktı; veliler 170 öğrenciyi taşımalı sistemle okula göndermedi TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesine bağlı Sağlamtaş Mahallesi'nde depreme dayanıksız çıkan ve kapatılan 3 okulun 170 öğrencisini velileri, çocuklarını 15 kilometre mesafedeki başka okula taşımalı sistemle göndermedi. Okulların ilk haftasında eğitim alamayan öğrencilerin velileri, mahallerine yeni okul yapılmasını istedi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, mahalleye 3 ay içinde yeni bir okul binası yapılması için çalışmalara başladıklarını söyledi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesine bağlı Sağlamtaş Mahallesi'nde depreme dayanıksız çıkan ve kapatılan 3 okulun 170 öğrencisini velileri, çocuklarını 15 kilometre mesafedeki başka okula taşımalı sistemle göndermedi. Okulların ilk haftasında eğitim alamayan öğrencilerin velileri, mahallerine yeni okul yapılmasını istedi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, mahalleye 3 ay içinde yeni bir okul binası yapılması için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Malkara ilçe merkezine 25 kilometre mesafede bulunan 870 hane ve yaklaşık 20 nüfuslu kırsal Sağlamtaş Mahallesi'nde bulunan Sağlamtaş Gazi İlkokulu, Sağlamtaş Cumhuriyet İlkokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu binalarında yapılan kontrollerde depreme dayanıksız çıktı. Malkara İlçe Eğitim Müdürlüğü, bunun üzerine okul binalarını kapatıp, taşımalı sistemle mahallede yaşayan 170 öğrencinin 15 kilometre mesafedeki Balabancık Mahallesi'ndeki okullarda eğitimlerini sürdürme kararı aldı. Veliler, okullar açılmadan 15 gün önce kendilerine tebliğ edilen bu karara tepki gösterip, okulların ilk haftasında çocuklarını Balabancık Mahallesi'ndeki okullara göndermedi.

'8 YA DA 12 DERSLİKLİ OKUL İSTİYORUZ'

Okulların önünde ellerinde Türk bayraklarıyla çocuklarıyla toplanan veliler, mahallelerinde kapatılan okulların açılmasını istedi. Taşımalı sistemle çocuklarını Balabancık Mahallesi'ne göndermeyeceklerini söyleyen veliler, sorunlarına çözüm beklediklerini söyledi. Sağlamtaş Mahallesi Muhtarı Ramazan Ersoy, "Mahallemizde zor bir süreç geçiriyoruz. Deprem yönetmeliğine göre okullarımız yıkılacakmış. Biz de mahalle olarak devletimizden bakanlarımızdan mahallemize 8 ya da 12 derslikli okul istiyoruz. Yeni okulumuz yapılana kadar, mevcut okullarımızın açık kalmasını istiyoruz. Öğrencilerimizin eğitimine buradaki okullarda devam etmelerini istiyoruz. Bu isteğimize devletimiz ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın sessiz kalmayacağına inanıyorum" dedi.

Muhtar azası Ahmet Simen, mahallelerinde bulunan 3 okulun yapılan incelemesinde depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kapatıldığını belirterek, "170 öğrencimiz taşımalı sisteme mahkum edildi. Biz buna karşıyız. En azından yeni bir okul yapılana kadar bu okullarımızda eğitim öğretimin devam etmesini istiyoruz. 170 öğrencimiz bir haftadır okula gitmemektedir. Biz mahallece aldığımız karara göre yeni okulumuz netliğe kavuşana kadar öğrencilerimizi başka bir yere göndermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'TAŞIMALI İSTEMİYORUZ'

Okul Aile Birliği Başkanı Kenan Bakar, yeni eğitim yılının başlamasına 1 hafta kala okullarının kapanma kararı alındığını söyledi. Bakar, "Şu anda 170 öğrencimiz var, okullar kapalı. 170 öğrenci de mağdur. Cumhurbaşkanımıza, valimize, kaymakamımıza mahalleli olarak sesimizi duyurmak istiyoruz. Öğrencilerimiz buradaki okullarda eğitime devam etmelerini istiyoruz. Taşımalı sistemi istemiyoruz" diye konuştu.

Okul Aile Birliği Yöneticisi Emrah Dolay da "Bu okullara daha önce güçlendirme yapıldı. Şu anda mevcut 170 öğrencimizi taşımalı sisteme verdiler. Bize bir hafta önce 'Taşımalı sisteme geçtiniz' dediler. Okulların depreme dayanıksız olduğunu söylediler, güçlendirme olduğu halde birden okullarımızı kapattılar. Göndereceğimiz yerde de okulun çürük olduğunu sağlamlaştırma güçlendirme yapılacağını duyduk. Bir an önce köyümüze okul yapılmasını istiyoruz" dedi.

Öğrenci Velisi Ayşe Simen, çocuklarının gideceği okulun mahalle içinde olmasını istediklerini belirterek, "Benim yerim var, konteyner okul kurmak için gerekirse arsamın tapusunu da vereceğim" dedi.

3 AY İÇİNDE YENİ BİNA YAPILACAK

Malkara Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Sağlamtaş Mahallesi'ndeki okul binalarının yapılan incelemesinde depreme dayanıksız çıktığını belirterek, öğrencilerin taşımalı sistemle Balabancık Mahallesi'ndeki okullarda eğitim görmeleri kararı alındığını söyledi. Yetkililer, depreme dayanıksız okullar yerine mahalleye 3 ay içinde yeni bir okulun yapılması için çalışmalara başlandığını kaydetti.

VALİ SOYTÜRK: 207 OKULA ÇOCUKLARIMIZI SOKMADIK

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 631 okulda, 208 bin 107 öğrencinin ders başı yapacağını belirterek,

deprem testinden geçmeyen 207 okula çocukları sokmadıklarını açıklamıştı.

Soytürk, konuşmasında, "Yaklaşık 3 haftadır Tekirdağ'dayım. 3 haftadır Tekirdağ'ın eğitim sorunlarını araştırıyoruz, konuşuyoruz. Çözüm önerileri ile ilgili değerlendirmeler yapıyoruz. Gördüğümüz odur ki aslında çok güzel bir uygulama yapılmış. Okullara deprem yönetmeliğine uygunluk testi yapılmış. Deprem testinden geçemeyen 207 okula çocuklarımızı sokmamışız. Doğru bir hareket, iyi bir hareket. Bunun sonucunda da okulların bir kısmında güçlendirme çalışmaları başlamış, okulların bir kısmı yeniden yapılmaya başlanmış, bir kısmı bitmiş, devam eden çalışmalar var. Bir kısmı proje aşamasında, bir kısmı ihale aşamasında. Gittim yerinde gördüm, inceledim. Bize düşen bunları en kısa süre içerisinde bitirip velilerimizin, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin istifadesine sunmak olacaktır. Bununla ilgili yoğun bir mesaimiz var" demişti.