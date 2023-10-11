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        Tekirdağ'da, yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 3 yaralı

        TEKİRDAĞ'ınÇerkezköy ilçesinde, yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 14:39 Güncelleme: 11.10.2023 - 14:40
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        Tekirdağ'da, yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 3 yaralı
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        TEKİRDAĞ'ınÇerkezköy ilçesinde, yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında, Çerkezköy-Çorlu kara yolunda meydana geldi. Çerkezköy otogarından aldığı 6 yolcu ile Çorlu istikametine giden Oğuz A.'nın kullandığı 59 KS 445 plakalı otobüs, kavşaktan dönüş yapan Talip D. yönetimindeki 34 GBS 100 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle, sıkışan otobüs sürücüsü Oğuz A.'yı bulunduğu yerden itfaiyeciler çıkardı. Yaralı otobüs sürücüsü Oğuz A., TIR sürücüsü Talip D. ile TIR'daki Fatih M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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