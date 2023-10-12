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        Ters şeride giren minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

        TEKİRDAĞ'datersşeride giren minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 13:46 Güncelleme: 12.10.2023 - 13:50
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        Ters şeride giren minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
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        TEKİRDAĞ'datersşeride giren minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Kaza, gece saatlerinde Çerkezköy-Çorlu kara yolunun Veliköy mevkisinde meydana geldi. Osman Mutlu'nun kullandığı 9AS 8861 Bulgaristan plakalı kapalı kasa minibüsü girdiği ters şeritte, Remzi Yavuz yönetimindeki 59 AAD 856 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Yavuz hayatını kaybetti, diğer sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan Mutlu Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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