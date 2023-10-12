Çorlu'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi; 9 gözaltı

TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde polisin Hıdırağa Mahallesi'nde düzenlediği narkotik ve asayiş operasyonunda ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Büro Amirliği ekipleri, 'Kore Mahallesi' olarak adlandırılan Hıdırağa Mahallesi'nde narkotik ve asayiş operasyonu düzenledi. Sabah saatlerinde belirlenen 11 adreste yapılan aramada ruhsatsız 7 av tüfeği, 2 tabanca, 18 av tüfeği fişeği, 24 tabanca mermisi, kesinleşmiş hapis cezaları ile oto hırsızlığı suçundan aranma kaydı olanların da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.