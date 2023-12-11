Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Köpeğe şiddet şüphelisine 4 bin 554 lira ceza

        TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde bağlı haldeki sahipsiz köpeğe şiddet uygulayan F.Ç.'ye (56) 4 bin 554 TL idari para cezası uygulandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 18:08 Güncelleme: 11.12.2023 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köpeğe şiddet şüphelisine 4 bin 554 lira ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde bağlı haldeki sahipsiz köpeğe şiddet uygulayan F.Ç.'ye (56) 4 bin 554 TL idari para cezası uygulandı. 

        Muratlı ilçesinde F.Ç.'nin bağlı haldeki bir köpeğe elindeki sopayla vurduğu görüntüler sosyal medyada kısa sürede birçok hesap tarafından paylaşıldı. Büyük tepki çeken görüntülerle ilgili ihbar üzerine Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü F.Ç. hakkında işlem başlattı. F.Ç.'ye toplam 4 bin 554 lira para cezası uygulanırken, sahipsiz olduğu belirlenen köpek Muratlı Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

        Tekirdağ Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, köpeğe şiddet uygulayan F.Ç. ile ilgili gerekli işlemlerin yapıldığının belirtilerek, "11.12.2023 tarihinde Muratlı ilçe merkezinde bağlı vaziyette bulunan bir köpeğe şiddet uygulandığı yönünde ihbarın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğümüze ulaşması üzerine ivedi olarak ekiplerimiz olay yerine intikal etmiştir. Şiddet uygulayan şahsa ilgili mevzuat gereği gerekli işlem yapılarak köpek belediye ekiplerine teslim edilmiştir" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O saldırgan yakalandı: İşte ilk ifadesi!
        O saldırgan yakalandı: İşte ilk ifadesi!
        PISA ortaya koydu! Akran zorbalığı o ülkelerin hepsinde var
        PISA ortaya koydu! Akran zorbalığı o ülkelerin hepsinde var
        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Kerem'den transfer mesajı!
        Kerem'den transfer mesajı!
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        12 dakika için 5 milyon Euro!
        12 dakika için 5 milyon Euro!
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        Szymanski kasırgası!
        Szymanski kasırgası!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        "Kutsal tokat"
        "Kutsal tokat"
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da, kreşte çocuklara şiddet uygulayan 2 öğretmene hapis istemi
        Tekirdağ'da, kreşte çocuklara şiddet uygulayan 2 öğretmene hapis istemi
        Tekirdağ'da köpeğe şiddet uygulayan kişiye para cezası verildi
        Tekirdağ'da köpeğe şiddet uygulayan kişiye para cezası verildi
        Balıkçılar limana büyük balıktan çok hamsi ve istavritle dönüyor
        Balıkçılar limana büyük balıktan çok hamsi ve istavritle dönüyor
        Tekirdağ'da sis
        Tekirdağ'da sis
        Nişanlı çiftin nikaha 1 gün kala öldüğü kazada, 2 sürücü de kusurlu
        Nişanlı çiftin nikaha 1 gün kala öldüğü kazada, 2 sürücü de kusurlu
        Trakya Tohumcular Derneği Başkanlığına İbrahim Toruk seçildi
        Trakya Tohumcular Derneği Başkanlığına İbrahim Toruk seçildi