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        Süt toplama kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü Akın, hayatını kaybetti

        TEKİRDAĞ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda süt toplama kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü Akın Süvari (21), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 12:14 Güncelleme: 26.12.2023 - 12:15
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        Süt toplama kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü Akın, hayatını kaybetti
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        TEKİRDAĞ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda süt toplama kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü Akın Süvari (21), yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Malkara-Hayrabolu kara yolu Kiremitlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Akın Süvari yönetimindeki 59 ADT 455 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Şehmuz Buluttekin (38) idaresindeki 39 TA 060 plakalı süt toplama kamyonu, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda çarpıştı. Sürücü Süvari araç içerisinde sıkışırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Süvari, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Süvari, burada kurtarılamadı. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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