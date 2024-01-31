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        TEM'de araçlardan hırsızlık yapan 2 şüphelinin 93 suç kaydı çıktı

        TEKİRDAĞ'da, TEM Otoyolu'ndaki dinlenme tesislerinde mola veren araçlardan gasp, yağma ve hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.E. ile S.E. tutuklandı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan toplam 93 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 11:38 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:45
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        TEM'de araçlardan hırsızlık yapan 2 şüphelinin 93 suç kaydı çıktı
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        TEKİRDAĞ'da, TEM Otoyolu'ndaki dinlenme tesislerinde mola veren araçlardan gasp, yağma ve hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.E. ile S.E. tutuklandı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan toplam 93 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

        Çorlu ve Ergene ilçelerinde TEM Otoyolu'ndaki dinlenme tesislerinde hırsızlık, gasp ve yağma ile mola veren araçların camlarının kırılıp içerisindeki para ve kıymetli eşya hırsızlıkları yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yaptığı çalışmada, şüphelilerin sahte ve çalıntı plakalı araçlarla olayları gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin kimliklerini de belirleyen jandarma, E.E.'yi İstanbul'da yakaladı. Gasp, yağma, cinsel taciz, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, mala zarar verme suçlarından 41 ayrı suç kaydı bulunan E.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Daha sonra İstanbul'da yakalanan diğer şüpheli S.E.'nin de hırsızlık, yağma, konut dokunulmazlığını ihlal, kasten yaralama, mala zarar verme suçlarından 52 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Tekirdağ'a getirilen S.E. de çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Şüphelilerin adresleri ve araçlarındaki aramalarda, suçta kullanılan otomobil, 3 telefon, 7 araç camlarını kırmakta kullanılan buji, yüzlerini kapamada kullanılan bere ve maskeler ele geçirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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