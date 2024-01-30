Tekirdağ'da demir çaldığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla biri kadın 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki bir inşaattan demir çalan şüphelileri takibe alan Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yaklaşık 145 saatlik görüntüyü izleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan İ.K. (24), Ş.K. (30), E.K. (20), ve N.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.