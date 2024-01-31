Tekirdağ'da mübadiller atalarını denize karanfil bırakarak andı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde mübadelenin 101. yılı dolayısıyla bir araya gelen mübadiller, atalarını anmak amacıyla Marmara Denizi'ne karanfil bıraktı.

Şarköy Kent Konseyi tarafından düzenlenen etkinlikte, mübadil yakınları, Şarköy İskelesi'nde toplandı.

Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak 1923'te imzalanan Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin ardından göç yolunda hayatını kaybedenlerin yakınları, Marmara Denizi'ne karanfil attı.

Mübadil yakınları daha sonra belediye düğün salonunda düzenlenen anma etkinliklerine katıldı.

Düzenlenen etkinliğe CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.