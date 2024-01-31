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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 11:00 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:13
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi, huzur ve güven ortamının artırılması amacıyla bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Aramalarda, 3 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 34 fişek ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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