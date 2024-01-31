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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 08:57 Güncelleme: 31.01.2024 - 08:57
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Süleymanpaşa, Saray, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yaptı.

        Aramalarda, 31 gram amfetamin, 6 gram eroin ve 50 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda, G.Ç, T.B, S.A, A.Y.U, E.B, S.Ç. ve M.Ş.E. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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