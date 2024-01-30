Tekirdağ'da fabrikada fenalaşan işçi hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir fabrikada temizlik yaparken fenalaşan işçi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir fabrikada temizlik yaparken fenalaşan işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir ilaç fabrikasında çalışan B.B. üretim kazanında temizlik yaptığı sırada fenalaştı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.B. yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.