Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da fabrikada fenalaşan işçi hayatını kaybetti

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir fabrikada temizlik yaparken fenalaşan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 17:06 Güncelleme: 30.01.2024 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da fabrikada fenalaşan işçi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir fabrikada temizlik yaparken fenalaşan işçi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir ilaç fabrikasında çalışan B.B. üretim kazanında temizlik yaptığı sırada fenalaştı.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.B. yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        James Webb 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
        James Webb 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        18 yaşındaki Emre'nin kahreden ölümü!
        18 yaşındaki Emre'nin kahreden ölümü!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da demir çaldığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da demir çaldığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı
        Ürün alırken "şişen ambalaja dikkat edin" tavsiyesi
        Ürün alırken "şişen ambalaja dikkat edin" tavsiyesi
        Tekirdağ'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Tekirdağ'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Trakya "kızartma yağ" denetimi yapıldı
        Trakya "kızartma yağ" denetimi yapıldı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa