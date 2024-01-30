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        Tekirdağ'da inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde inşaattan ağaç tabakaları çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 14:32 Güncelleme: 30.01.2024 - 14:33
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        Tekirdağ'da inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde inşaattan ağaç tabakaları çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi'nde inşaattan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, hırsızlıkta kullanılan aracın plakasını tespit ederek şüpheliler, D.K, İ.K, E.F. ve S.D'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.K. ve İ.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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