Tekirdağ'da inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde inşaattan ağaç tabakaları çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi'nde inşaattan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlıkta kullanılan aracın plakasını tespit ederek şüpheliler, D.K, İ.K, E.F. ve S.D'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.K. ve İ.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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