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        Tekirdağ´da iki hafif ticari araç çarpıştı; 4 yaralı

        TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde iki hafi ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 12:48 Güncelleme: 03.02.2024 - 12:50
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        Tekirdağ´da iki hafif ticari araç çarpıştı; 4 yaralı
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        TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde iki hafi ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Çorlu´nun Türkgücü Mahallesi´nde meydana geldi. G.E.´nin kontrolünü yitirdiği 34 SAJ 89 hafif ticari araç, karşı yönden gelen S.G. yönetimindeki 34 HYH 539 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücülerinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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