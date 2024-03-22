Bakan Bolat'tan Tekirdağ'da esnaf ziyareti (2)

ŞARKÖY'DEİFTAR PROGRAMINA KATILDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ kent merkezindeki programının ardından Şarköy ilçesine geçti. Bakan Bolat, ilçede ilk olarak Şarköy Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası Atatürk Caddesinde esnaf ziyareti yapan Bolat, daha sonra Şarköy Kültür Merkezi Konferans Salonunda iş insanları ile toplantı yaptı. Daha sonra AK Parti Şarköy İlçe Başkanlığı'nın Şarköy Ahmet Doğan Küçük meydanında verdiği sokak iftarı programına katılan Bakan Bolat'a burada AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, İl Başkanı Ali Gümüş, AK Parti Şarköy Belediye başkan adayı Görkem Gökkaya ve vatandaşlar katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFON BAĞLANTISIYLA VATANDAŞLARA SESLENDİ İftar programında Bolat'ın araması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon bağlantısıyla vatandaşlara seslendi. Vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazanı yarıladık. Bu arada tabii çok çok yorucu bir maratonun içerisindeyiz. Ben de bugün 2 vilayetimize gittim. Karabük'te muhteşem bir katılım vardı. Karabük'ten Çankırı'ya geçtim. Orası da aynı şekilde birisinde 35 bin, diğerinde 45 bin kişi meydanda toplanmıştı. Hava bana öyle geldi ki inşallah orada belediye başkanlıkları bu defa bize geçecek. Böyle bir havayı gördüm" dedi.

'TEKİRDAĞ'DA ARTIK BU CHP ZİHNİYETİNDEN KURTULALIM' Tekirdağ'ın da gerçek belediyecilikle tanışması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "İnşallah, Şarköy'de belediyeyi alıyor muyuz? Buna hazır mıyız? Bu vesile ile Tekirdağ'ı da alıyor muyuz? Çünkü bu müjdeyi ben sizin bu havanızda görüyorum. Bakanımız şu anda iftarda 3 bin kişi var dedi. Böyle bir katılım olduğuna göre inşallah 31 Mart akşamı da bu müjdeyi alacağız. Tekirdağ'ı artık bu CHP zihniyetinden kurtaralım diyorum. Cüneyt kardeşimizle inşallah yeni bir dönemim Tekirdağ'da başlatalım. Bu vesileyle şu kalan kısa sürede yoğun bir çalışma yapalım. Ana kademe, kadın kolları, gençler hep birlikte bu çalışmayla inşallah Şarköy'ü de Tekirdağ'ı da alalım. Bu müjdeyi Ankara'dan duymak istiyorum" ifadelerini kullandı.