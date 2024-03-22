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        Bakan Bolat'tan Tekirdağ'da esnaf ziyareti (2)

        ŞARKÖY'DEİFTAR PROGRAMINA KATILDITicaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ kent merkezindeki programının ardından Şarköy ilçesine geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 23:23 Güncelleme: 22.03.2024 - 23:25
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        Bakan Bolat'tan Tekirdağ'da esnaf ziyareti (2)
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        ŞARKÖY'DEİFTAR PROGRAMINA KATILDI

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ kent merkezindeki programının ardından Şarköy ilçesine geçti. Bakan Bolat, ilçede ilk olarak Şarköy Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası Atatürk Caddesinde esnaf ziyareti yapan Bolat, daha sonra Şarköy Kültür Merkezi Konferans Salonunda iş insanları ile toplantı yaptı. Daha sonra AK Parti Şarköy İlçe Başkanlığı'nın Şarköy Ahmet Doğan Küçük meydanında verdiği sokak iftarı programına katılan Bakan Bolat'a burada AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, İl Başkanı Ali Gümüş, AK Parti Şarköy Belediye başkan adayı Görkem Gökkaya ve vatandaşlar katıldı.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFON BAĞLANTISIYLA VATANDAŞLARA SESLENDİ

        İftar programında Bolat'ın araması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon bağlantısıyla vatandaşlara seslendi. Vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazanı yarıladık. Bu arada tabii çok çok yorucu bir maratonun içerisindeyiz. Ben de bugün 2 vilayetimize gittim. Karabük'te muhteşem bir katılım vardı. Karabük'ten Çankırı'ya geçtim. Orası da aynı şekilde birisinde 35 bin, diğerinde 45 bin kişi meydanda toplanmıştı. Hava bana öyle geldi ki inşallah orada belediye başkanlıkları bu defa bize geçecek. Böyle bir havayı gördüm" dedi.

        'TEKİRDAĞ'DA ARTIK BU CHP ZİHNİYETİNDEN KURTULALIM'

        Tekirdağ'ın da gerçek belediyecilikle tanışması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "İnşallah, Şarköy'de belediyeyi alıyor muyuz? Buna hazır mıyız? Bu vesile ile Tekirdağ'ı da alıyor muyuz? Çünkü bu müjdeyi ben sizin bu havanızda görüyorum. Bakanımız şu anda iftarda 3 bin kişi var dedi. Böyle bir katılım olduğuna göre inşallah 31 Mart akşamı da bu müjdeyi alacağız. Tekirdağ'ı artık bu CHP zihniyetinden kurtaralım diyorum. Cüneyt kardeşimizle inşallah yeni bir dönemim Tekirdağ'da başlatalım. Bu vesileyle şu kalan kısa sürede yoğun bir çalışma yapalım. Ana kademe, kadın kolları, gençler hep birlikte bu çalışmayla inşallah Şarköy'ü de Tekirdağ'ı da alalım. Bu müjdeyi Ankara'dan duymak istiyorum" ifadelerini kullandı. 

        'CUMHURBAŞKANIMIZA SÖZ VERDİK' 

        Bakan Bolat da Tekirdağ damadı olduğunu ve zaman zaman Şarköy’e geldiğini söyledi. Şarköy'e 2002'den bu yana devletin yaptığı yatırımları çok iyi bildiğini ifade eden Bolat, "Cumhurbaşkanımızı aradım 3 bin kişi sizi dinlemek istiyor dedim. Mikrofonu isteyip sizlere seslenmek istedi. Ona söz verdik Şarköy ve büyükşehir belediyesini Cumhur İttifakı kazanacak diye söz verdik. Bunun gerçekleşmesi için çalışmak lazım. Herkes oyunu kullanacak ve adaylarımızın kazanması için destek isteyecek. Göreve başladıktan sonra 30'dan fazla ülkeyle toplantılar, anlaşmalar yapmaya çalıştık. Aldığımız tedbirlerle, önlemlerle sizlere ciddi hizmetler vermeye gayret ettik. Tekirdağ'daki arkadaşlarımızla birlikte de iş birliği içinde çalışıyoruz. Göreve geldikten sonra vatandaşların sorunlarını çözmeye çalıştık. TMO'nun hububat alımından, Trakya Birliğin yağ fiyatının belirlenmesi ve diğer destekler gibi konuları ilgili bakan arkadaşlarımla çözmeye gayret ettim" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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