Bakan Bolat'tan Tekirdağ'da esnaf ziyareti

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da sanayi sitesinde esnafı ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Tekirdağ'a geldi. Tekirdağ Ağaç İşleri ve Madeni Eşya Esnaf Odası'nı ziyaret eden Bolat, daha sonra 100'üncü Yıl Sanayi Sitesi'ndeki esnafla bir araya geldi. Esnafla sohbet edip, sorunlarını dinleyen Bakan Bolat'a, AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkan adayı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa İlçe Belediye başkan adayı Gökhan Saygı, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar ve partililer eşlik etti.