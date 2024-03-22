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        Çorlu'da Vakıflar Genel Müdürlüğü iftar programı düzenledi

        Çorlu'da Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1000 kişiye iftar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 12:54 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:54
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        Çorlu'da Vakıflar Genel Müdürlüğü iftar programı düzenledi
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        Çorlu'da Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1000 kişiye iftar verildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, bölge müdürlükleri aracılığıyla 81 ilde iftar sofraları kuruyor.

        Bu kapsamda, Süleymaniye Camii önünde konuşlanan mobil aşevi iftarda yaklaşık 1000 kişiye hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan yemeklerden ikram etti.

        Ramazan boyunca ilçede binlerce kişiye sıcak yemek ikramı yapılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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