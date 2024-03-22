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        Tekirdağ'da TIR'ın, ışıkta bekleyen minibüse çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarptığı kazada 1'i ağır yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 18:23 Güncelleme: 22.03.2024 - 18:25
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        Tekirdağ'da TIR'ın, ışıkta bekleyen minibüse çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
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        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarptığı kazada 1'i ağır yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.

        Kaza, Veliköy Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Çerkezköy yönüne seyreden Ü.Ö. yönetimindeki 22 BG 389 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen M.U.'nun kullandığı 10 AEU 084 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs ve TIR savrulurken, ihbarla bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Kazada, minibüste yabancı uyruklu oldukları belirlenen 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, TIR sürücüsü Ü.Ö.'yü gözaltına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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