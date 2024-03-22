Tekirdağ'da TIR'ın, ışıkta bekleyen minibüse çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Kaza, Veliköy Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Çerkezköy yönüne seyreden Ü.Ö. yönetimindeki 22 BG 389 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen M.U.'nun kullandığı 10 AEU 084 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs ve TIR savrulurken, ihbarla bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

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