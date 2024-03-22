Akşener: Hep birilerini seçtirdim, ilk defa şahsıma oy istiyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bugüne kadar hep birilerini seçtirdim. İlk defa şahsıma oy istiyorum. Diyorum ki elimi uzattım, tutun elleri görün muhalefet nasıl yapılırmış" dedi.

Meral Akşener, seçim çalışmalarını bugün Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunarak sürdürdü. Marmaraereğlisi'ndeki esnaf ziyaretinin ardından Muratlı ilçesine geçen Akşener, halka seslendi. Seçim süreci boyunca üç konuyu özellikle söylediğini belirten Akşener, "Bunlardan birisi, emekliler. Emekliler Türkiye'nin her yerinde, 10 bin lira alan emekliler aç. Dolayısıyla buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum; seçime 8 gün kaldı, istersen yapabilirsin. Bayram ikramiyesini 7 bin lira yap. Bütün emeklilerimizin bayram ikramiyesini 7 bin lira yap. İkincisi, bütün emeklilerimize seyyanen 11 bin lira zam yap. Sonra en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getir. Bunu yaparsan emekliler seni hayırla yad eder. Yapmazsan bütün emeklilerin oyuna talibim, size elimi uzatıyorum. Tutun elimi, görün bakın, nasıl söke söke alıyoruz" dedi.

'BU HAKSIZLIĞI GİDERECEKSİN' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde 100 bin öğretmen ataması yapacakları sözünü verdiğini de hatırlatan Akşener, "Bu 100 bin öğretmeni atayacaksın, Sayın Erdoğan. Ya şimdi atayacaksın ya da 31'inden sonra ben sana attıracağım. Söz veriyorum, göreceksiniz. Çünkü o çocukların öğretmen olması için okulları açan sensin. Planı, programı yapan sensin ve bu atamayı yapacaksın. Üçüncüsü, mülakatın kaldırılacağını yine hepimiz, bütün siyasi partiler söyledik. Dolayısıyla bu mülakatı kaldıracaksın. 87 puan alıp, mülakatta elenen çocuklar, 73 puanla mülakattan tayin olan çocuklar var. Bu haksızlığı gidereceksin. Şimdi bir başka mevzu var. Bunları söylediğim zaman, 'Para nerede, bütçeyi niye bozalım?' diyor. Suriyelilere para buluyorsun kardeşim, emekliye mi bulamıyorsun? Türkiye'yi soyanların vergilerini silme imkanını buluyorsun ama buna karşılık emekliye, öğretmene, çiftçiye, atanamayan gençlere bulamıyorsun. Böyle bir durum olamaz" diye konuştu.