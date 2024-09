Trakya'daki yangınlarda 37 bin 115 dekar tarıma alanı zarar gördü

TEKİRDAĞ, Edirne ve Kırklareli'de haziran, temmuz ve ağustos aylarında çıkan yangınlarda 3 bin 415 dekarı ekili 33 bin 700 dekarı anız olmak üzere toplam 37 bin 115 dekar tarım alanı zarar gördü. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, tarım alanlarındaki yangınlarda bu yıl artış olduğunu belirterek, "Ekonomiye zararı, ürün kayıpları oluyor, organik madde kaybı oluyor. Bir kere tarımsal ve gerçek geniş kapsamdaki ekosistemi kökünden etkiliyor. Organik maddenin ve canlıların, omurgasız canlıların ve mikrobiyolojik canlıların yok olmasına sebep oluyor" dedi.

'GÜNÜBİRLİKÇİ ZİYARETÇİLERE HASAT DÖNEMLERİNDE KAPANMASI GEREKİR'

Hava sıcaklığının bu duruma etken olduğunu belirten Orta, "Mesela tükettiğiniz bir meşrubat şişesi onu elinizden atınca sıcakta mercek görevi görerek güneşin dik geldiği özellikle öğle saatlerinde oluşturduğu mercek etkisiyle orada bir kıvılcım oluşturuyor ve orada yangınla karşılaşıyoruz. Enerji iletim hatlarında çok ciddi rastlanıyor. Özellikle bu sıcak mevsim koşullarında her şey çok kuru zaten. Yağışlar yok biliyorsunuz. Bir taraftan da sıcaklıklar haziran, temmuz aylarına baktığınızda birkaç derece mevsim normallerinin üzerinde seyretti bu sene. Dolayısıyla çok bilinçli olmazsak, çok koruyucu olmazsak, her zaman söylediğimiz gibi mevcudu korumak, bozulanı düzeltmekten her zaman çok kolay ve ekonomiktir. Koruyucu önlemleri almamız lazım, insanı bilinçlendirmemiz lazım. Tarım alanlarını böyle yerleşime vesaire, hatta yangın tehlikesi var diye günübirlikçilerin ziyaretine, piknikçilerin ziyaretine nasıl ormanlarımızı kapatıyoruz. Orman alanları belirli tarihlerden sonra valilik kararıyla giriş çıkışları yasaklanıyor. Bence üretim alanları da köy meraları da bu biçimde kesinlikle kapanmalı. Böyle piknikçilere ve günübirlikçi ziyaretçilere hiç olmazsa hasat dönemlerinde kapanması gerekir" diye konuştu.