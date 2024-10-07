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        Tekirdağ'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

        Tekirdağ'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 15:57 Güncelleme: 07.10.2024 - 16:03
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        Tekirdağ'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü
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        Tekirdağ'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        100. Yıl Mahallesi Barış Manço Parkı'nda Efecan Fandos (18) ile O.I. (21) ve N.C.A. (20) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Efecan Fandos, bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Fandos, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince O.I. ve N.C.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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