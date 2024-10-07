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        Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebek öldü (2)

        BAROBAŞKANI: DAVAYI SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZTekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, şiddet ve cinsel istimara uğrayan Sıla Yenişeri'nin hayatını kaybettiği Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 18:12 Güncelleme: 07.10.2024 - 18:15
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        Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebek öldü (2)
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        BAROBAŞKANI: DAVAYI SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ

        Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, şiddet ve cinsel istimara uğrayan Sıla Yenişeri'nin hayatını kaybettiği Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeğin 30 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybettiğini söyledi. Sürecin başından beri doğru ve şeffaf bir şekilde kamuoyu aydınlatmak göreviyle dosyayı ve hukuki süreci takip ettiklerini belirten Gürcün, "Akabinde bebeğin buraya gelmesiyle Başhekim, il Emniyet Müdürü, Başsavcımızla yaptığımız görüşmelerde doğru bir şekilde tedavinin yürütüldüğünü, soruşturmanın etkin bir şekilde yürütüldüğünü anladık ve kamuoyu ile paylaştık. Gelinen noktada bebek yaşam mücadelesini kaybetti. Bu anlamda elimizden geldiğince bebeğimizin hukukunun korunması için bundan sonra mücadele edeceğiz. Yargısal süreçte elimizden geldiğince etkin cezaların ortaya çıkarılması ve hesap verilebilmesi açısından davayı sonuna kadar takip edeceğimizin buradan bilinmesini isteriz" dedi.

        'BEBEĞİMİZİN OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANMAK ÜZERE'

        Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Gürcün, "Başhekim ve İl Sağlık Müdürümüz ile görüşmeler gerçekleştirdim. Kendilerine ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum. Adli tıpta otopsi işlemlerini gerçekleştiren savcıyla görüşerek, süreç hakkında bilgi aldım. Bebeğimizin otopsi işlemleri tamamlanmak üzere. Kısa bir süre sonra raporu hazırlanacak, ilgili savcılık makamına gönderilecek. Savcılıkla yaptığım görüşmede dosyanın hızlı bir şekilde savcılığın davanın açılmasıyla ilgili iradesini gördüm. Kısa süre içerisinde bu dava açılacak. Yargılama süreci başlatılmış olacak diye düşünüyorum. 5 kişi hala tutuklu. Bu tutukluluk hallerinin devam edeceğini düşünüyoruz. Yargılama süreci bu şekilde devam edileceği kanaatindeyiz" diye konuştu.

        'HERKESİN ETKİN ŞEKİLDE HESAP VERMESİNİ İSTİYORUZ'

        Egemen Gürcün, ülkede son zamanlarda özellikle kadına ve çocuğa dönük çok ciddi bir şiddet olduğunu belirterek, "Bu şiddetin sonlanması için tüm baroların, sivil toplum kuruluşlarının ve kamu kurumlarının etkin bir şekilde birlikte mücadele etmesi gerekiyor. Bu mücadeleyi vermeye hazırız. Sıla Yeniçeri bebek sürecinde de gerçekten etkin cezaların verilmesi ve yüksek bir cezayla cezalandırılmalarını talep ediyoruz. İhmal varsa, kusur varsa, kusurun kimden geldiğine bakmaksızın, ihmalin kimden kaynaklandığını göz ardı etmeksizin, herkesin bu süreçlerde etkin bir şekilde hesap vermesini, yargı önüne çıkmasını istiyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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