Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebek öldü (2)

BAROBAŞKANI: DAVAYI SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, şiddet ve cinsel istimara uğrayan Sıla Yenişeri'nin hayatını kaybettiği Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeğin 30 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybettiğini söyledi. Sürecin başından beri doğru ve şeffaf bir şekilde kamuoyu aydınlatmak göreviyle dosyayı ve hukuki süreci takip ettiklerini belirten Gürcün, "Akabinde bebeğin buraya gelmesiyle Başhekim, il Emniyet Müdürü, Başsavcımızla yaptığımız görüşmelerde doğru bir şekilde tedavinin yürütüldüğünü, soruşturmanın etkin bir şekilde yürütüldüğünü anladık ve kamuoyu ile paylaştık. Gelinen noktada bebek yaşam mücadelesini kaybetti. Bu anlamda elimizden geldiğince bebeğimizin hukukunun korunması için bundan sonra mücadele edeceğiz. Yargısal süreçte elimizden geldiğince etkin cezaların ortaya çıkarılması ve hesap verilebilmesi açısından davayı sonuna kadar takip edeceğimizin buradan bilinmesini isteriz" dedi.

'BEBEĞİMİZİN OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANMAK ÜZERE' Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Gürcün, "Başhekim ve İl Sağlık Müdürümüz ile görüşmeler gerçekleştirdim. Kendilerine ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum. Adli tıpta otopsi işlemlerini gerçekleştiren savcıyla görüşerek, süreç hakkında bilgi aldım. Bebeğimizin otopsi işlemleri tamamlanmak üzere. Kısa bir süre sonra raporu hazırlanacak, ilgili savcılık makamına gönderilecek. Savcılıkla yaptığım görüşmede dosyanın hızlı bir şekilde savcılığın davanın açılmasıyla ilgili iradesini gördüm. Kısa süre içerisinde bu dava açılacak. Yargılama süreci başlatılmış olacak diye düşünüyorum. 5 kişi hala tutuklu. Bu tutukluluk hallerinin devam edeceğini düşünüyoruz. Yargılama süreci bu şekilde devam edileceği kanaatindeyiz" diye konuştu.