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        Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebek öldü

        TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:33 Güncelleme: 07.10.2024 - 13:40
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        Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebek öldü
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        TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki S.Y., tedavi gördüğü hastanede 1 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

        Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri (25), kızı S.Y.'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. S.Y., vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan S.Y., daha sonra ailesine teslim edilip, evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı S.Y. yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki S.Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan S.Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen S.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca S.Y'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

        ABLASI KORUMA ALTINDA

        Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşuların bilgisine başvurdu. Bakiye Yeniçeri, kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Müdürlük, anne ve üvey baba Sanlı Ö. hakkında suç duyurusunda bulunurken, ailenin 5 yaşındaki diğer kızları A.Y., koruma altına alındı.

        5 TUTUKLAMA

        Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmada Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57)., komşusu Kani A. (32) ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. (14) ve K.A. (13) tutuklandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, S.Y.'nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporlarıyla kesinleştiğini açıkladı.

        Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören S.Y. bugün 1 aylık yaşam savaşını kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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