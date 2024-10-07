GÜNCELLEME - Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan ve darbedilen bebek yaşam mücadelesini kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebek 30 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde olan, son günlerde durumu daha da ağırlaşan Sıla Y, öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sıla bebeğin hukukunun korunması için mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Sürecin başından beri doğru, şeffaf bir şekilde kamuoyunu aydınlatma göreviyle dosyayı ve hukuki süreci takip ettiklerinin altını çizen Gürcün, "Yargısal süreçte elimizden geldiğince etkin cezaların ortaya çıkarılması ve hesap verilebilmesi açısından davayı sonuna kadar takip edeceğimizin buradan bilinmesini isteriz." dedi.

Gürcün, Sıla bebeğin devam eden otopsi işlemlerinin kısa süre sonra tamamlanacağını bildirdi. Adli Tıp Kurumu raporunun savcılığa gönderileceğini ifade eden Gürcün, "Savcılıkla yaptığım görüşmede hızlı bir şekilde davanın açılmasıyla ilgili iradesini gördüm. Kısa süre içerisinde bu dava açılacak. Yargılama süreci başlatılmış olacak diye düşünüyorum." diye konuştu. Gürcün, her türlü şiddet eylemini reddettiklerini vurguladı. Son zamanlarda özellikle kadın ve çocuklara olan şiddetle toplumun her kesiminin mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen Gürcün, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu mücadeleyi vermeye biz hazırız. Biz, Sıla bebek sürecinde de gerçekten etkin cezaların verilmesini ve faillerin yüksek bir cezayla cezalandırılmalarını talep ediyoruz. İhmal varsa kusur varsa kusurun kimden geldiğine bakmaksızın ihmalin kimden kaynaklandığını göz ardı etmeksizin herkesin bu süreçlerde etkin bir şekilde hesap vermesini, yargı önüne çıkmasını istiyoruz." - Süreç Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y, 8 Eylül'de kızı Sıla Y'yi, "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.