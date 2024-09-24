Cinayet işleyip, 'Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın' diye bağırdı

TEKİRDAĞ’ın Süleymanpaşa ilçesinde seyyar balıkçılık yapan N.Y. (49), tartıştığı servis şoförü Tolga Çelik’i (34) bıçakla öldürdü. N.Y., cinayetin ardından çevrede bulunanlara 'Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın' diye seslendi.

Olay, akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyyar balıkçılık yapan N.Y. ile servis şoförü Tolga Çelik arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında N.Y., üzerinde taşıdığı bıçakla Çelik’i çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çelik kanlar içinde yığılırken, N.Y. ise çevrede bulunanlara 'Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın' diye seslendi.