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        Cinayet işleyip, 'Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın' diye bağırdı

        TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyyar balıkçılık yapan N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 22:08 Güncelleme: 24.09.2024 - 22:10
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        Cinayet işleyip, 'Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın' diye bağırdı
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        TEKİRDAĞ’ın Süleymanpaşa ilçesinde seyyar balıkçılık yapan N.Y. (49), tartıştığı servis şoförü Tolga Çelik’i (34) bıçakla öldürdü. N.Y., cinayetin ardından çevrede bulunanlara 'Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın' diye seslendi.

        Olay, akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyyar balıkçılık yapan N.Y. ile servis şoförü Tolga Çelik arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında N.Y., üzerinde taşıdığı bıçakla Çelik’i çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çelik kanlar içinde yığılırken, N.Y. ise çevrede bulunanlara 'Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın' diye seslendi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde kaldırılan Tolga Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Polis N.Y.’yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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