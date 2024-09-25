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        AK Parti'li Yılmaz: Sürecin ayrıntılarını sandıktan okuyup, geleceğe koşuyoruz

        AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarıyla ilgili gerekli mesajı aldıklarını, bu doğrultuda tempoyu arttıracaklarını belirterek, "Sürecin ayrıntılarını sandıktan okuyup, koşar adım geleceğe koşmamız gerektiğini düşünen bir siyasi hareket olarak bu mücadeleyi veriyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 15:32 Güncelleme: 25.09.2024 - 15:35
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        AK Parti'li Yılmaz: Sürecin ayrıntılarını sandıktan okuyup, geleceğe koşuyoruz
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        AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarıyla ilgili gerekli mesajı aldıklarını, bu doğrultuda tempoyu arttıracaklarını belirterek, "Sürecin ayrıntılarını sandıktan okuyup, koşar adım geleceğe koşmamız gerektiğini düşünen bir siyasi hareket olarak bu mücadeleyi veriyoruz" dedi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edip, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Yılmaz'a ziyarette, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş ve ilçe başkanları eşlik etti. Ziyarette, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına değinen Yusuf Ziya Yılmaz, gerekli mesajı aldıklarını, bu mesaj doğrultusunda tempoyu arttıracaklarını belirtti. Yerel seçimlere dair konuşan Yılmaz, "31 Mart seçimlerinin üzerinden yaklaşık 6 aya yakın bir zaman geçti. Biz aslında 2024 seçimlerinden hemen sonra, yani nisan ayı içerisindeydi, kazandığımız veya kaybettiğimiz illerimizde teşkilat mensuplarımızla buluşup, durum değerlendirmeleri yapmak, onların gelecek öngörülerini veya geleceğe dönük yapılması gereken siyasi stratejilerimizi ve programlarımızı istişare etmek üzere çalışmalarımıza başlamıştık. Her zaman söylediğimiz gibi, bir seçim bitti. Biz seçimin sonucunu sandıktan en iyi okuyan, en iyi değerlendiren, milletimizin sandık yoluyla adeta bir mektup yazar gibi ifade ettiği, aldığımız oyun adeta anlamını bir talimat gibi gören ve bu talimatı da öpüp başının üzerine koyan bir siyasi hareket olduğumuzu Cumhurbaşkanımız her zaman ifade eder. Aynı anlayışla birlikte bir seçim bitti, 31 Mart hemen ertesi günü sahada bu çalışmalarımıza başladık" ifadelerini kullandı.

        'BEKLEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALAMADIĞIMIZ BİR SEÇİM OLDU'

        Yılmaz, 31 Mart'ta beklendiği gibi olmadığını söyleyerek, "Bugün 51'inci ilimiz, yanlış hatırlamıyorsam, Tekirdağ’da sizlerle bu amaçla, bundan önceki illerimizdeki çalışmanın aynısını yapmak üzere birlikteyiz. Değerli kardeşlerim, 31 Mart 2024 yerel seçimleri bizim sonuç itibarıyla beklediğimizi alamadığımız, daha iyi sonuçlar elde etmeyi planladığımız, hatta Tekirdağ’da, Kırklareli’mizde, Edirne’mizde. Kırklareli’de zaten ittifak vardı ve seçimi kazandık. Ama hem Edirne’mizde, hem de Tekirdağ’ımızda, ilçeler özelinde de daha iyi sonuçlar almanın arifesindeydik. Ama ilerleyen zaman içerisinde çeşitli sebeplerle bu beklediğimiz sonucu alamamış olmanın gerçeği ile karşı karşıya kaldık. Tabii bu gerçek siyasette bir süreç içerisinde yönetilmesi gereken diğer olumlu veya olumsuz gelişmelerin benzeri bir gerçektir" dedi.

        Seçim sonuçlarının ardından mücadele azimlerini güçlendirerek yola devam ettiklerini ifade eden Yılmaz; "Siyasette nerede durduğunuzdan çok daha önemli bir şey vardır, nerede yürüdüğünüz, hangi yolu katettiğiniz, hangi mücadelenin içerisinde olduğunuz. Biz 31 Mart 2024 seçimlerinden aldığımız sonuçtan sonra mücadele azmini, yürüdüğümüz yoldaki stratejimizi güçlendirmeyi, hatta orada eğer düşük tempolu bir yürüyüş içerisindeysek artık koşar adım yürümeye başlamamız gereken veya daha tempolu yürümemiz gereken bir sürecin sinyalini ve sürecin ayrıntılarını sandıktan okuyup, koşar adım geleceğe koşmamız gerektiğini düşünen bir siyasi hareket olarak bu mücadeleyi veriyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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