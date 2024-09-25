Cinayet işleyip, 'Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın' diye bağıran şüpheli adliyede (2)
'KASTENÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDITekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı servis şoförü Tolga Çelik'i (34) bıçaklayarak öldürüp, çevredekilere 'Adamı vurdum, polis çağırın, beni alsın' diyen Nevzat Yılmaz (65), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
'KASTENÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı servis şoförü Tolga Çelik’i (34) bıçaklayarak öldürüp, çevredekilere 'Adamı vurdum, polis çağırın, beni alsın' diyen Nevzat Yılmaz (65), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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