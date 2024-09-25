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        Cinayet işleyip, 'Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın' diye bağıran şüpheli adliyede (2)

        'KASTENÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDITekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı servis şoförü Tolga Çelik'i (34) bıçaklayarak öldürüp, çevredekilere 'Adamı vurdum, polis çağırın, beni alsın' diyen Nevzat Yılmaz (65), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 19:11 Güncelleme: 25.09.2024 - 19:11
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        Cinayet işleyip, 'Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın' diye bağıran şüpheli adliyede (2)
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        'KASTENÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

        Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı servis şoförü Tolga Çelik’i (34) bıçaklayarak öldürüp, çevredekilere 'Adamı vurdum, polis çağırın, beni alsın' diyen Nevzat Yılmaz (65), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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