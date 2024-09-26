Sevgilisiyle birlikte, uyuyan kocasını şarj kablosuyla boğdu (2)

EVDEYER GÖSTERME YAPILDI

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Şerafettin Sezer’i, uyurken cep telefonu şarj kablosuyla boğarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan eşi Z.S. (38) ve sevgilisi U.G.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası dedektifleri tarafından eve götürülen 2 şüpheliye, Cumhuriyet savcısının da katımıyla yer gösterme yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren yer göstermede, şüpheliler Şerafettin Sezer'i nasıl öldürdüklerini anlattı. İki şüphelinin, cinayetin ardından yatağın çarşafını ve olayda kullandıkları cep telefonu şarj kablosu ile diğer delilleri evin dışına çıkarıp attıkları belirlendi. Polis, atılan bu delilleri de buldu.