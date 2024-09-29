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        Marmara'nın batısında kuvvetli yağış uyarısı (3)

        TEKİRDAĞ'DASAĞANAK ETKİLİ OLDUMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'nin batısı için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından Kırklareli ve Tekirdağ'da da sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 23:53 Güncelleme: 29.09.2024 - 23:55
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        Marmara'nın batısında kuvvetli yağış uyarısı (3)
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        TEKİRDAĞ’DASAĞANAK ETKİLİ OLDU

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara Bölgesi'nin batısı için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından Kırklareli ve Tekirdağ’da da sağanak etkili oldu.

        Tekirdağ’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanakta bazı sokaklar suyla kaplandı, sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar duraklara ve kapalı alanlara sığındı. Tekirdağ’da yağışın gece boyunca yer yer etkili olması bekleniyor.

        Kırklareli’de de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, bazı sokaklar suyla kaplandı.

        Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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