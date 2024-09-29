Marmara'nın batısında kuvvetli yağış uyarısı (3)
TEKİRDAĞ'DASAĞANAK ETKİLİ OLDUMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'nin batısı için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından Kırklareli ve Tekirdağ'da da sağanak etkili oldu.
TEKİRDAĞ’DASAĞANAK ETKİLİ OLDU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara Bölgesi'nin batısı için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından Kırklareli ve Tekirdağ’da da sağanak etkili oldu.
Tekirdağ’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanakta bazı sokaklar suyla kaplandı, sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar duraklara ve kapalı alanlara sığındı. Tekirdağ’da yağışın gece boyunca yer yer etkili olması bekleniyor.
Kırklareli’de de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, bazı sokaklar suyla kaplandı.
Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,
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