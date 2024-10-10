Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Havalimanında 'kaza kırım, yangın' tatbikatı

        TEKİRDAĞ'da Çorlu Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 'Kaza Kırım ve Yangınla Mücadele Tatbikatı'nda, senaryo gereği kaza kırıma uğrayan uçakta çıkan yangın söndürüldü, yaralanan 23 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:37 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havalimanında 'kaza kırım, yangın' tatbikatı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ'da Çorlu Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 'Kaza Kırım ve Yangınla Mücadele Tatbikatı'nda, senaryo gereği kaza kırıma uğrayan uçakta çıkan yangın söndürüldü, yaralanan 23 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nda, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ARFF personeli tarafından 'Kaza Kırım ve Yangınla Mücadele Tatbikatı' gerçekleştirildi. Havalimanında kaza kırıma uğrayan bir uçakta çıkan yangına karşı tecrübe kazanmaları ve ARFF araçlarının performansının denenmesi amacıyla düzenlenen tatbikata havalimanı müdürü Ahmet Gündoğmuş, havalimanı emniyet müdürü Adem Bayrak ve personel katıldı.

        Senaryo gereği içinde BRY Hava Yolları'na ait, içinde 155 yolcu ve 4 mürettebat olmak üzere toplam 159 kişi bulunan uçak, sol arka iniş takımının açılmaması nedeniyle havalimanına acil iniş talep etti. İhbar sonrası acil durum ilan edildi. Piste yaklaşan uçak, pist eşiğinden itibaren sürüklenerek saat 14.00'te acil iniş yaptı. Pistten yaklaşık 1,5 kilometre sonra durabilen uçağın sol motor ve kanat bölümünde başlayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler tarafından uçaktan yaralı olarak çıkarılan 6'sı ağır, 23 kişi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Havalimanının pisti, bir süreliğine uçak iniş-kalkış trafiğine kapatıldı. Yaklaşık 1 saat süren tatbikat, başarıyla sonuçlandı.

        Tatbikat sonrası açıklama yapan Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı Müdürü Ahmet Gündoğmuş, tatbikatın başarıyla sonuçlandığını söyledi. Gündoğmuş, "Senaryo gereği 159 toplam olmak üzere 155'i yolcu, 4'ü mürettebat bulunan uçak, piste yaklaşırken acil durum deklere etti ve onu derhal bize bildirdi. Biz de gerekli tedbirleri alarak pistin 1500'üncü metresinde durabilen uçağı, acil müdahaleyle, sol kanat ve motorunda yangın çıkan uçağı söndürdük. Ve içinde 6'sı ağır olmak üzere maalesef 23 yaralı, hastaneye sevki başarıyla gerçekleştirdik" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Balkondaki halılarla ilgili sır perdesi aralandı!
        Balkondaki halılarla ilgili sır perdesi aralandı!
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        "Büyük İsrail" tasviri tepki topladı
        "Büyük İsrail" tasviri tepki topladı
        Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: "Sahip çıkamadım oğluma"
        Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: "Sahip çıkamadım oğluma"
        Evde kahve demlemek için 6 popüler yöntem!
        Evde kahve demlemek için 6 popüler yöntem!
        Özel halk otobüsünde öldürmüştü! Vahşetin detayları ortaya çıktı!
        Özel halk otobüsünde öldürmüştü! Vahşetin detayları ortaya çıktı!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Boncuk'un vefası, Japonya'da belgesele konu oldu
        Boncuk'un vefası, Japonya'da belgesele konu oldu
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da yapı denetim firması çalışanları, 4 gün iş bırakma kararı aldı
        Tekirdağ'da yapı denetim firması çalışanları, 4 gün iş bırakma kararı aldı
        Tekirdağ'da yapı denetim firması çalışanları sözlü ve fiziki saldırı iddias...
        Tekirdağ'da yapı denetim firması çalışanları sözlü ve fiziki saldırı iddias...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da apartmanın 4. katından düşen çocuk ağır yaralandı
        Tekirdağ'da apartmanın 4. katından düşen çocuk ağır yaralandı
        Tekirdağ'da Sıla bebeğin ölümüne ilişkin şüphelilerin tutuklulukları sürece...
        Tekirdağ'da Sıla bebeğin ölümüne ilişkin şüphelilerin tutuklulukları sürece...