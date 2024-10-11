Tekirdağ'da çıkan yangında, fabrika kullanılamaz hale geldi
TEKİRDAĞ'ınÇerkezköy ilçesinde çıkan ve itfaiye ekiplerinin 3 saatte söndürdüğü yangında, fabrika kullanılamaz hale geldi.
TEKİRDAĞ'ınÇerkezköy ilçesinde çıkan ve itfaiye ekiplerinin 3 saatte söndürdüğü yangında, fabrika kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Çerkezköy ilçesinde Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kozmetik fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler, kısa sürede fabrikayı sardı; bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sırasında fabrikadan zaman zaman patlama sesleri geldi. Yaklaşık 20 itfaiye ekibinin çalışmasıyla alevler, 3 saat süren çalışma ile söndürüldü. Gece mesaisinin bulunmadığı fabrika, kullanılamaz hale geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de sabah saatlerinde enkaza dönen fabrikada yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Çalışmada, hasar tespit tutanağı tutuldu.
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