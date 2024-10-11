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        Tekirdağ'da çıkan yangında, fabrika kullanılamaz hale geldi

        TEKİRDAĞ'ınÇerkezköy ilçesinde çıkan ve itfaiye ekiplerinin 3 saatte söndürdüğü yangında, fabrika kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 13:24 Güncelleme: 11.10.2024 - 13:24
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        Tekirdağ'da çıkan yangında, fabrika kullanılamaz hale geldi
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        TEKİRDAĞ'ınÇerkezköy ilçesinde çıkan ve itfaiye ekiplerinin 3 saatte söndürdüğü yangında, fabrika kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 23.00 sıralarında Çerkezköy ilçesinde Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kozmetik fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler, kısa sürede fabrikayı sardı; bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sırasında fabrikadan zaman zaman patlama sesleri geldi. Yaklaşık 20 itfaiye ekibinin çalışmasıyla alevler, 3 saat süren çalışma ile söndürüldü. Gece mesaisinin bulunmadığı fabrika, kullanılamaz hale geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de sabah saatlerinde enkaza dönen fabrikada yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Çalışmada, hasar tespit tutanağı tutuldu.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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