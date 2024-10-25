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        Oyun gruplarının zarar gördüğü yangın, çocukların yaktığı ateşten çıkmış (2)

        BELEDİYEEKİPLERİ İNCELEME YAPTIYıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki çocuk parkında oyun gruplarının zarar gördüğü yanına ilişkin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile itfaiye ekipleri tarafından hasar tespit çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 14:29 Güncelleme: 25.10.2024 - 14:35
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        Oyun gruplarının zarar gördüğü yangın, çocukların yaktığı ateşten çıkmış (2)
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        BELEDİYEEKİPLERİ İNCELEME YAPTI

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki çocuk parkında oyun gruplarının zarar gördüğü yanına ilişkin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile itfaiye ekipleri tarafından hasar tespit çalışması yapıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ekipler parktan ayrıldı.

        POLİS 4 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELEDİ

        Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de parktaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelenen yaklaşık 4 saatlik kamera görüntüsünde, olay sırasında 7 çocuğun olduğu belirlendi. Daha sonra adresleri belirlenen çocuklar polis merkezine getirildi. Çocukların ısınmak amaçlı ateşi yaktığı ve alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerinden kaçtıkları belirtildi.

        ‘BEN DE GELİP BURADA EĞLENİYORDUM’

        Parka gelen Efe Yasin (14), oyun gruplarının yandığını görünce çok üzüldüğünü belirterek, “Belediye çocuklar için buraya kaydırak yapmış eğlensinler diye. Gelmişler kaydırağı yakmışlar, çocuklar eğlenemeyecek şimdi kaydırak yok olmuş. Çocuklar şimdi üzülecek kaydırakları gitmiş. Ben de buraya geliyordum salıncakta sallanıyordum, eğleniyorduk burada. Şimdi kül olmuş her yer” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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