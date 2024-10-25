Oyun gruplarının zarar gördüğü yangın, çocukların yaktığı ateşten çıkmış (2)

BELEDİYEEKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki çocuk parkında oyun gruplarının zarar gördüğü yanına ilişkin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile itfaiye ekipleri tarafından hasar tespit çalışması yapıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ekipler parktan ayrıldı.

POLİS 4 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELEDİ

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de parktaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelenen yaklaşık 4 saatlik kamera görüntüsünde, olay sırasında 7 çocuğun olduğu belirlendi. Daha sonra adresleri belirlenen çocuklar polis merkezine getirildi. Çocukların ısınmak amaçlı ateşi yaktığı ve alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerinden kaçtıkları belirtildi.