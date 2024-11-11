Bıçakla annesini öldürüp, 4 akrabasını da yaraladı (3)
TUTUKLANDITekirdağ'ınMuratlı ilçesinde bıçakla annesi Nilay Ç.
TUTUKLANDI
Tekirdağ'ınMuratlı ilçesinde bıçakla annesi Nilay Ç.'yi öldürüp, babası Murat Ç., amcası Gürcan Ç., yengesi Fatma Ç. ve dedesi Celil Ç.'yi yaralayan A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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