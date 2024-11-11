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        Bıçakla annesini öldürüp, 4 akrabasını da yaraladı (3)

        TUTUKLANDITekirdağ'ınMuratlı ilçesinde bıçakla annesi Nilay Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 21:15 Güncelleme: 11.11.2024 - 21:15
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        Bıçakla annesini öldürüp, 4 akrabasını da yaraladı (3)
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        TUTUKLANDI

        Tekirdağ'ınMuratlı ilçesinde bıçakla annesi Nilay Ç.'yi öldürüp, babası Murat Ç., amcası Gürcan Ç., yengesi Fatma Ç. ve dedesi Celil Ç.'yi yaralayan A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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