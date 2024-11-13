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        Evinde kurduğu düzenekle skunk bitkisi yetiştiren şüpheli yakalandı

        TEKİRDAĞ'da evine kurduğu düzenekle skunk bitkisi yetiştiren B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 12:10 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:15
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        Evinde kurduğu düzenekle skunk bitkisi yetiştiren şüpheli yakalandı
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        TEKİRDAĞ'da evine kurduğu düzenekle skunk bitkisi yetiştiren B.E.E., operasyonla gözaltına alındı.

        Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde uyuşturucu yetiştirdiği tespit edilen B.E.E'nin evinde arama yaptı. Aramada 60 kök skunk bitkisi, 9 bin 374 gram skunk, 2 gram skunk tohumu, 1 klima, 2 fan, 14 aydınlatma lambası, 10 litre bitki besleyici gübre, 5 seyyar kablosu, 5 havalandırma borusu, 8 bağlantı kablosu, 72 plastik saksı, 1 filizlendirme kutusu, 1 vantilatör, 1 dijital termometre, 1 Ph ölçer, 5 sigorta ve 4 priz ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.E.E. hakkında işlem başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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