Evinde kurduğu düzenekle skunk bitkisi yetiştiren şüpheli yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde uyuşturucu yetiştirdiği tespit edilen B.E.E'nin evinde arama yaptı. Aramada 60 kök skunk bitkisi, 9 bin 374 gram skunk, 2 gram skunk tohumu, 1 klima, 2 fan, 14 aydınlatma lambası, 10 litre bitki besleyici gübre, 5 seyyar kablosu, 5 havalandırma borusu, 8 bağlantı kablosu, 72 plastik saksı, 1 filizlendirme kutusu, 1 vantilatör, 1 dijital termometre, 1 Ph ölçer, 5 sigorta ve 4 priz ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.E.E. hakkında işlem başlatıldı.

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