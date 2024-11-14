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        Tarlada cesedi, evinde mektup bulundu; doktorun vurulması için tetikçilerle pazarlığa şahit olmuş

        TEKİRDAĞ'da tarlada ölü bulunan Tuncay Çelikkaya'nın (52), İsa Tanınmış adlı kişinin İstanbul'da bir doktoru vurdurmak için tetikçilerle pazarlık yaptığına şahit olduğu, başına bir şey gelmesi halinde sorumlunun bu kişi olduğu yönünde mektup bıraktığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 17:14 Güncelleme: 14.11.2024 - 17:20
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        Tarlada cesedi, evinde mektup bulundu; doktorun vurulması için tetikçilerle pazarlığa şahit olmuş
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        TEKİRDAĞ'da tarlada ölü bulunan Tuncay Çelikkaya'nın (52), İsa Tanınmış adlı kişinin İstanbul'da bir doktoru vurdurmak için tetikçilerle pazarlık yaptığına şahit olduğu, başına bir şey gelmesi halinde sorumlunun bu kişi olduğu yönünde mektup bıraktığı ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan Tanınmış, tutuklandı.

        Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde yalnız yaşayan Tuncay Çelikkaya, 7 Ekim'de evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının polise kayıp başvurusu üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama çalışması başlattı. Çelikkaya, 2 gün önce, kırsal Türkgücü ile Çeşmeli mahalleleri arasında, tarlada ölü bulundu.

        Ölümü şüpheli bulan Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Çelikkaya'nın evinde arama yapıldı, savcılığa iletilmek üzere bir ihbar mektubu bulundu. İncelenen mektupta Çelikkaya'nın İsa Tanınmış adlı kişinin İstanbul Beylikdüzü'nde A.Ö. adlı doktoru vurdurmak için tetikçilerle pazarlık yaptığına şahit olduğunu ve başına bir iş gelmesi halinde de sorumlusunun bu kişi olduğunu yazdığı görüldü. Mektup üzerine, İsa Tanınmış İstanbul'da yakalanıp Çorlu'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tanınmış, tutuklandı.

        Boğulduğu değerlendirilen Tuncay Çelikkaya'nın kesin ölüm nedeni ise otopsinin ardından netleşecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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