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        Tekirdağ'da evde tabanca ile vurulan 2 kız çocuğu defnedildi

        TEKİRDAĞ'ınMarmaraereğlisi ilçesinde evde tabanca ile vurulmuş halde bulunan Yağmur E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 14:56 Güncelleme: 16.11.2024 - 15:00
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        Tekirdağ'da evde tabanca ile vurulan 2 kız çocuğu defnedildi
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        TEKİRDAĞ'ınMarmaraereğlisi ilçesinde evde tabanca ile vurulmuş halde bulunan Yağmur E. (15) ile Rabia Kübra Y.'nin (15) cenazeleri, toprağa verildi.

        Olay, dün saat 13.00 sıralarında Marmaraereğlisi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Cennet Sokak'taki bir evde meydana geldi. İlçede bir kadın kuaföründe çalıştığı öğrenilen Yağmur E. işe gitmeyince mesai arkadaşları anne ve babasına haber verdi. İnşaat ustası olan baba ile tekstil fabrikasında çalışan anne de kızlarına ulaşamayınca, durumu üst kattaki komşularını bildirdi. Bunun üzerine alt kata inen komşu kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Anne ve babanın yerini söylediği yedek anahtar ile eve giren komşu, Yağmur E. ile Rabia Kübra Y.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yağmur E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kübra Rabia Y. de kurtarılamadı. Yağmur E.'nin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kondu.

        ARKADAŞINI VURUP, İNTİHAR ETTİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

        Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın detaylarını basın açıklamasıyla paylaştı. Açıklamada, "Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturma kapsamında olay yerine ilişkin kamera görüntülerinin edinildiği, şahısların adli muayene işlemlerinin yaptırıldığı, barut artıklarının aldırıldığı, yapılan soruşturmada ilk bulgulara göre, R.K.Y.'nin Y.E. isimli şahsın babasına ait olan ve ruhsatı bulunmayın tabanca ile önce Y.E.'yi başından vurduğu, akabinde kendisini de başından vurmak suretiyle intihar ettiğinin değerlendirildiği" denildi.

        KENDİSİNİ ÖLDÜRMESİ İÇİN ARKADAŞINI ÇAĞIRACAĞINI SÖYLEMİŞ

        Hayatını kaybeden Y.E.'nin cep telefonunun henüz incelenmediği belirtilen açıklamada, "Son olarak Kastamonu ilinde ikamet eden Y.A. isimli şahısla konuştuğunun tespit edildiği, Y.A.'nın kolluk kuvvetlerince alınan 15.11.2024 tarihli ifadesinde özetle, Y.E. isimli şahısla yaklaşık 3 ay kadar önce sosyal medya üzerinden yazışmaya başladıklarını, Y.E.'nin hayatında sorunlar olduğunu, kendisine zarar vermek için silah kullanmayı öğrendiğini, babasının evde bulunan tabancası ile kendisini vuracağını söylediğini, son olarak olay günü 10.30 sıralarında telefonla görüştüklerinde Y.E.'nin kendisini öldüreceğini, bu konuda arkadaşı olan R.K.Y.'yi kendisine yardım etmesi için çağıracağını söylediğini beyan ettiği" ifadelerine yer verildi.

        'ÜÇÜNCÜ ŞAHIS BULUNMUYOR'

        Soruşturmada mevcut delillerin birlikte incelendiği kaydedilen açıklamada, "Gerek Y.E. ve R.K.Y.'nin yatış pozisyonları, şahıslar arasında olay öncesine dayanan herhangi bir husumet bulunmaması, kamera görüntüleri incelendiğinde olaya müdahil olan üçüncü bir şahsın bulunmadığı anlaşılmakta. R.K.Y.'nin önce Y.E.'yi başından vurduğu sonrasında da kendi kafasına ateş etmek suretiyle intihar ettiğinin değerlendirildiği, soruşturmanın titizlikle devam ettiği hususu, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

        Yağmur E. için öğle vakti Yeniçiftlik Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Yağmur E.'nin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Yağmur E., namazın ardından Yeniçiftlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Rabia Kübra Y. için de öğle vakti ilçe merkezindeki Cedit Ali Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Yağmur E.'nin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Rabia Kübra Y. de Marmaraereğlisi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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