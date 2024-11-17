Tekirdağ'da kaçak tütün ve sigara operasyonu; 10 gözaltı

TEKİRDAĞ’da polisin 3 ilçede düzenlediği operasyonda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmanın ardından Çorlu, Çerkezköy ve Muratlı ilçelerinde belirlenen 6 ev, 4 iş yeri ve 1 depo olmak üzere 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.