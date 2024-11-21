Avladığı ördeği almak için girdiği baraj gölünde boğuldu (2)

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tüfekle vurduğu ördeği almak için girdiği Karaidemir Baraj Gölü'nde kaybolan Veli Ayaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nden gelen dalgıç polislerin yaptığı aramada Ayaz'ın bugün saat 13.00 sıralarında cansız bedeni bulundu. Ayaz'ın cenazesi incelemenin ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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