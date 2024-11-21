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        Avladığı ördeği almak için girdiği baraj gölünde boğuldu (2)

        CANSIZBEDENİ BULUNDUTekirdağ'ın Malkara ilçesinde tüfekle vurduğu ördeği almak için girdiği Karaidemir Baraj Gölü'nde kaybolan Veli Ayaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:08 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:08
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        Avladığı ördeği almak için girdiği baraj gölünde boğuldu (2)
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        CANSIZBEDENİ BULUNDU

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tüfekle vurduğu ördeği almak için girdiği Karaidemir Baraj Gölü'nde kaybolan Veli Ayaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nden gelen dalgıç polislerin yaptığı aramada Ayaz'ın bugün saat 13.00 sıralarında cansız bedeni bulundu. Ayaz'ın cenazesi incelemenin ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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