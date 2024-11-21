Tekirdağ'da 3 milyon lira değerinde nargile tütünü ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir işletme ve araçta yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon lira olan, 3 ton 260 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede kaçak tütün bulunduğu belirlendi. Jandarma, H.Ö.'nün işletmesi ile A.İ.'nin kullandığı araçta yaptığı aramada piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan, 3 ton 260 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Ö. ile A.İ., hakkında yasal işlem yapıldı.