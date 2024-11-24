Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde takla atan otomobilden fırlayan sürücü Günay Becit (46) yaşamını yitirdi. Kaza sonrası alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Kaza, sabaha karşı Tekirdağ- Hayrabolu kara yolunda meydana geldi. Hayrabolu’dan Tekirdağ yönüne giden Günay Becit'in kontrolünü kaybettiği 59 FP 507 plakalı otomobil, yoldan çıkarak araziye devrildi. Becit otomobilden fırlarken, araç ise alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangına müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Günay Becit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.