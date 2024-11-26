Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Doktorun vurulması pazarlığına şahit olduğu için öldürülmüştü; tutuklu sayısı 2'ye çıktı

        TEKİRDAĞ'da İstanbul'da bir doktorun vurulması için tetikçilerle pazarlığa şahit olan Tuncay Çelikkaya'nın (52) tarlada boğularak öldürülmesi olayına karıştığı belirlenen Halim Halimoğlu da yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 15:35 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doktorun vurulması pazarlığına şahit olduğu için öldürülmüştü; tutuklu sayısı 2'ye çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ'da İstanbul'da bir doktorun vurulması için tetikçilerle pazarlığa şahit olan Tuncay Çelikkaya’nın (52) tarlada boğularak öldürülmesi olayına karıştığı belirlenen Halim Halimoğlu da yakalanıp, tutuklandı. Halimoğlu’nun soruşturma kapsamında tutuklanan İsa Tanınmış’ın cinayeti planladığını kendisine de karşılığında Bitcoin vereceğini vadettiğini söylediği belirtildi.

        Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde yalnız yaşayan Tuncay Çelikkaya, 7 Ekim'de evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının polise kayıp başvurusu üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama çalışması başlattı. Çelikkaya, 12 Kasım'da kırsal Türkgücü ile Çeşmeli Mahalleleri arasında tarlada ölü bulundu.

        Ölümü şüpheli bulan Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Çelikkaya'nın evinde yapılan aramada, savcılığa iletilmek üzere ihbar mektubu bulundu. İncelenen mektupta Çelikkaya'nın İsa Tanınmış adlı kişinin İstanbul Beylikdüzü'nde A.Ö. adlı doktoru vurdurmak için tetikçilerle pazarlık yaptığına şahit olduğunu ve başına bir iş gelmesi halinde de sorumlusunun bu kişi olduğunu yazdığı görüldü. Mektup üzerine İsa Tanınmış İstanbul'da yakalanıp Çorlu'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tanınmış, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        600 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI KAYDI İNCELENDİ

        Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, boğularak öldürüldüğü belirlenen Tuncay Çelikkaya cinayeti soruşturmasını genişletti. Çelikkaya'nın evinin çevresi başta olmak üzere bölgedeki güvenlik kamerası incelenmeye alındı. İncelemede, cinayete Halim Halimoğlu'nun da karıştığı belirlendi. Antalya'da yakalanan Halimoğlu, Çorlu'ya getirildi. Halimoğlu ifadesinde, İsa Tanınmış'ın çağırması üzerine İstanbul'a gittiğini, kendisini buradan alarak Çerkezköy'e getirdiğini söyledi. Halimoğlu’nun "Çerkezköy ilçesinde oturduktan sonra planı anlattı. Bu işin tüm planını o yapmıştı. Kendisi bana bu işin karşılığında Bitcoin vereceğini söyledi. Sonra sabah Tuncay'ı evinden alarak bir süre dolaştıktan sonra olay meydana geldi" dediği öğrenildi.

        Halim Halimoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        Tek rakibi PSG!
        Tek rakibi PSG!
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Buffett servetini neden ailesine bırakmıyor?
        Buffett servetini neden ailesine bırakmıyor?
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"

        Benzer Haberler

        Teknik direktör Aka cinayetinde 13 şüpheli adliyede
        Teknik direktör Aka cinayetinde 13 şüpheli adliyede
        Teknik direktör Ersin Aka'nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 13 zan...
        Teknik direktör Ersin Aka'nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 13 zan...
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da 12 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Tekirdağ'da 12 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Tekirdağ'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Prof. Dr. Tecer: Marmara'da müsilajın deniz yüzeyine çıkması muhtemel
        Prof. Dr. Tecer: Marmara'da müsilajın deniz yüzeyine çıkması muhtemel