Doktorun vurulması pazarlığına şahit olduğu için öldürülmüştü; tutuklu sayısı 2'ye çıktı

TEKİRDAĞ'da İstanbul'da bir doktorun vurulması için tetikçilerle pazarlığa şahit olan Tuncay Çelikkaya’nın (52) tarlada boğularak öldürülmesi olayına karıştığı belirlenen Halim Halimoğlu da yakalanıp, tutuklandı. Halimoğlu’nun soruşturma kapsamında tutuklanan İsa Tanınmış’ın cinayeti planladığını kendisine de karşılığında Bitcoin vereceğini vadettiğini söylediği belirtildi.

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde yalnız yaşayan Tuncay Çelikkaya, 7 Ekim'de evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının polise kayıp başvurusu üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama çalışması başlattı. Çelikkaya, 12 Kasım'da kırsal Türkgücü ile Çeşmeli Mahalleleri arasında tarlada ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulan Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Çelikkaya'nın evinde yapılan aramada, savcılığa iletilmek üzere ihbar mektubu bulundu. İncelenen mektupta Çelikkaya'nın İsa Tanınmış adlı kişinin İstanbul Beylikdüzü'nde A.Ö. adlı doktoru vurdurmak için tetikçilerle pazarlık yaptığına şahit olduğunu ve başına bir iş gelmesi halinde de sorumlusunun bu kişi olduğunu yazdığı görüldü. Mektup üzerine İsa Tanınmış İstanbul'da yakalanıp Çorlu'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tanınmış, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

600 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI KAYDI İNCELENDİ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, boğularak öldürüldüğü belirlenen Tuncay Çelikkaya cinayeti soruşturmasını genişletti. Çelikkaya'nın evinin çevresi başta olmak üzere bölgedeki güvenlik kamerası incelenmeye alındı. İncelemede, cinayete Halim Halimoğlu'nun da karıştığı belirlendi. Antalya'da yakalanan Halimoğlu, Çorlu'ya getirildi. Halimoğlu ifadesinde, İsa Tanınmış'ın çağırması üzerine İstanbul'a gittiğini, kendisini buradan alarak Çerkezköy'e getirdiğini söyledi. Halimoğlu’nun "Çerkezköy ilçesinde oturduktan sonra planı anlattı. Bu işin tüm planını o yapmıştı. Kendisi bana bu işin karşılığında Bitcoin vereceğini söyledi. Sonra sabah Tuncay'ı evinden alarak bir süre dolaştıktan sonra olay meydana geldi" dediği öğrenildi.