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        Tekirdağ'da 28 kaçak göçmen, 4 organizatör yakalandı

        TEKİRDAĞ'da jandarmanın yaptığı uygulamada 28 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 13:58 Güncelleme: 28.11.2024 - 14:00
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        Tekirdağ'da 28 kaçak göçmen, 4 organizatör yakalandı
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        TEKİRDAĞ'da jandarmanın yaptığı uygulamada 28 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı.

        Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu'nda kaçak göçmenlere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada kapalı kasa kamyonetin de aralarında bulunduğu 4 araçta yapılan aramada 28 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 4 şüpheli de gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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